Постпред США при НАТО выступил с призывом по конфликту на Украине

Уитакер: Трамп заключит сделку по Украине, если обе стороны сядут за стол переговоров

Завершение боевых действий между Россией и Украиной возможно при готовности обеих сторон участвовать в переговорах. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в социальной сети X.

«Президент [США Дональд] Трамп заключит сделку, если такая сделка возможна — но для этого обе стороны должны сесть за стол переговоров», — сказано в сообщении.

При этом Уитакер отметил, что одним из ключевых условий будущего соглашения должно стать укрепление обороноспособности Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на двоякость позиции США по украинскому конфликту. «С одной стороны, они продолжают поставлять вооружение, но, в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность мирному процессу», — заявил пресс-секретарь российского лидера.