Лавров рассказал об ориентирах в отношениях с США

В вопросе отношений с США Россия, прежде всего, ориентируется на позицию главы американского государства Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 7 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир».

Глава МИД отметил, что ему трудно дать объяснения тому, что «заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации [Трампа]». Он напомнил, что президент дал высокую оценку визиту госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию, как и итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в то время как сам Тиллерсон заявил, что поездка не принесла результатов.

2 мая президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге в июле нынешнего года.