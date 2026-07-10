Артемий Лебедев обратил внимание на тонкий юмор Путина в отношении Трампа

Лебедев заявил, что в телеграмме Путина Трампу с поздравлением содержался тонкий юмор

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев оценил содержание телеграммы президента России Владимира Путина, отправленной американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он обратил внимание на тонкий юмор российского лидера в отношении американского коллеги.

«Спичрайтеры Путина довольно тонко *** [подкололи] Трампа, текст получился замечательный. Кроме всего прочего, там сказано: "Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства"», — заметил Лебедев.

Он заявил, что Путин не забыл упомянуть Россию, поздравляя Соединенные Штаты.

4 июля президент России поздравил Трампа с Днем независимости США. В обращении он, в частности, указал на важность налаживания конструктивных, равноправных и взаимовыгодных отношений между Москвой и Вашингтоном.