Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Путин отправил Трампу поздравление по случаю 250-летия независимости США

Президент России Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», — сказано в тексте.

В поздравлении глава российского государства отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию государства, но и стало важной вехой мировой истории. Также в поздравлении Путин подчеркнул, что тогда Россия безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества. Кроме того, президент выделил, что Россия и Соединенные Штаты — как две крупнейшие ядерные державы — несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.

Он выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только двух народов, но и всего мирового сообщества.

«Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам — счастья и процветания», — пожелал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал позицию американского лидера Дональда Трампа по конфликту на Украине