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23:08, 28 июня 2026Россия

Путин отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

Путин усомнился в изменении позиции Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию американского лидера Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом он высказался в интервью репортеру Павлу Зарубину.

Путин усомнился, что европейским политикам удалось переубедить Трампа в отношении Украины.

«Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов — это зрелый политик», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении позиции Трампа по Украине. По его словам, это произошло после саммита «Большой семерки» (G7).

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