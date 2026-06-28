Путин отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

Путин усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию американского лидера Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом он высказался в интервью репортеру Павлу Зарубину.

Путин усомнился, что европейским политикам удалось переубедить Трампа в отношении Украины.

«Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов — это зрелый политик», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении позиции Трампа по Украине. По его словам, это произошло после саммита «Большой семерки» (G7).