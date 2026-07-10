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Забота о себе
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11:35, 10 июля 2026Забота о себе

Из-за редкой патологии женщина решила удалить все зубы

Mirror: 36-летняя британка решила удалить все зубы из-за редкого синдрома Бехчета
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AxelRudi / Shutterstock / Fotodom

Проживающая в Великобритании Элиша Вудфилд решила удалить все зубы, потому что годами испытывала боль и постоянные стоматологические проблемы. Своей историей она поделилась с изданием Daily Mirror.

36-летняя британка рассказала, что живет с редким заболеванием — Синдромом Бехчета. Патология связана с нарушением работы иммунной системы и может приводить к серьезным последствиям, включая потерю зрения и инсульт. По словам женщины, из-за болезни на ее коже и слизистых регулярно появляются болезненные язвы, а также возникают проблемы с давлением и инфекциями.

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Одним из самых тяжелых последствий для Вудфилд стали проблемы с зубами. Сейчас у нее осталось только восемь зубов, многие из которых повреждены и постоянно воспаляются. Женщина призналась, что не может нормально есть из-за боли и пытается собрать деньги на удаление разрушенных зубов.

Ранее сообщалось об американце Дэне Райане, который стал крупнейшим донором. За свою жизнь он пожертвовал больным людям 113 литров крови.

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