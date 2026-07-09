Пожертвовавший 113 литров крови мужчина стал крупнейшим донором в истории

Metropoles: Пожертвовавший 113 литров крови американец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Американец Дэн Райан пожертвовал больным людям 113 литров крови. В результате он попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший донор в истории, пишет издание Metropoles.

Райан начал сдавать кровь в 1980 году после предложения брата, который в тот момент уже являлся донором. При этом мужчина на протяжении долгого времени сопротивлялся, поскольку боялся уколов. Когда он впервые пришел на процедуру, то очень нервничал, но в конечном итоге понял, что это совершенно не страшно.

За 46 лет житель США сделал только один трехлетний перерыв, так как принимал лекарства от малярии. К настоящему моменту он получил уже 32 памятных значка от Красного Креста, которые вручаются постоянным донорам. Райан сам подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, когда понял, что превзошел предыдущего рекордсмена. Некоторые члены семьи американца вдохновились его историей и тоже стали донорами.

Ранее стало известно, что Минздрав России с 2027 года введет новые правила для доноров. Ведомство допустило проведение экспресс-тестирования на маркеры инфекций, передающихся при переливании крови, перед первой донацией.