Минздрав введет новые правила для доноров

Минздрав России с 1 января 2027 года введет новые правила для доноров

Минздрав России с 1 января 2027 года введет новые правила для доноров. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает ТАСС.

По данным агентства, со следующего года перед первой донацией допускается экспресс-тестирование на маркеры инфекций, передающихся при переливании крови. Также предполагается, что оформление добровольного согласия пациента и разрешения на обработку персональных данных возможно в электронном формате с заверением электронной подписью.

Новые правила предполагают, что данные в бумажном виде будут храниться 30 лет, а в электронном — 50.

В июне депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что необходимо увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести знак «Почетный донор России» трех степеней.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в регионе полностью закрыли потребность в донорской крови, заготовив более 36,4 тонны с начала 2026 года.