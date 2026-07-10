Сырский: ВС России хотят создать буферную зону в северных областях Украины

Вооруженные силы (ВС) России хотят создать буферную зону в северных областях Украины. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Российская армия планирует взять под контроль Донбасс. Кроме того, по его словам, в планы входят и расширенные «наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях», и увеличение буферной зоны в северных регионах Украины.

Сырский также отметил рост интенсивности ракетно-дроновых и авиабомбовых ударов со стороны ВС России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева. По его словам, причиной ее образования является «агрессивная сущность киевского режима», а целью — «страхование безопасности» граждан России.