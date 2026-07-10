Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 10 июля 2026Бывший СССР

Сырский сделал заявление о расширении буферной зоны Россией

Сырский: ВС России хотят создать буферную зону в северных областях Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России хотят создать буферную зону в северных областях Украины. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Российская армия планирует взять под контроль Донбасс. Кроме того, по его словам, в планы входят и расширенные «наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях», и увеличение буферной зоны в северных регионах Украины.

Сырский также отметил рост интенсивности ракетно-дроновых и авиабомбовых ударов со стороны ВС России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева. По его словам, причиной ее образования является «агрессивная сущность киевского режима», а целью — «страхование безопасности» граждан России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме в России. Спецслужбам помог человек, которого пыталась завербовать СБУ
    Россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД
    Названы снижающие риск старческой слабости продукты
    Сырский сделал заявление о расширении буферной зоны Россией
    Российскую судью лишили полномочий из-за проблем с дисциплиной
    Денис Клявер трогательно обратился к отцу Илье Олейникову в день его рождения
    В России ответили на сигналы о компромиссах по Украине напоминанием об усилившихся атаках
    Стало известно о занятиях вербовавших россиянок для работы в порно Шурыгиной в СИЗО
    Фигура 44-летней Алены Водонаевой на фото в откровенном наряде вызвала споры в сети
    Мощный смерч обрушился на российский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok