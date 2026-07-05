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13:00, 5 июля 2026Бывший СССР

Песков объяснил создание буферной зоны на границе

Песков: Буферная зона на границе России и Украины создается по вине киевского режима
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева. Об этом сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону», — отметил он.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России добились существенных результатов на фронте, благодаря чему буферная зона создается планомерно.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что армия России продолжит наступление на фронте и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону.

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