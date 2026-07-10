Сергей Семак разрешил футболистам «Зенита» опаздывать на сборы за деньги

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о том, что футболисты команды могут опаздывать на сборы, если будут платить за это большие деньги. Об этом сообщает «Чемпионат».

У специалиста спросили, смирился ли он с постоянными опозданиями на сборы бразильца Вендела. «Если ему так нравится — пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил», — заявил Семак.

Ранее российский полузащитник «Зенита» Максим Глушенков раскритиковал отношение к делу Вендела. «Что бы я почерпнул у Вендела? Пофигизм только — пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут», — заявил игрок.

В нынешнюю летнюю паузу Вендел опоздал на сборы на шесть дней. В январе этого года за недельное опоздание футболист был оштрафован на 63,5 миллиона рублей.

