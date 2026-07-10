Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:20, 10 июля 2026Спорт

Семак разрешил футболистам «Зенита» опаздывать на сборы за деньги

Сергей Семак разрешил футболистам «Зенита» опаздывать на сборы за деньги
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о том, что футболисты команды могут опаздывать на сборы, если будут платить за это большие деньги. Об этом сообщает «Чемпионат».

У специалиста спросили, смирился ли он с постоянными опозданиями на сборы бразильца Вендела. «Если ему так нравится — пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил», — заявил Семак.

Ранее российский полузащитник «Зенита» Максим Глушенков раскритиковал отношение к делу Вендела. «Что бы я почерпнул у Вендела? Пофигизм только — пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут», — заявил игрок.

В нынешнюю летнюю паузу Вендел опоздал на сборы на шесть дней. В январе этого года за недельное опоздание футболист был оштрафован на 63,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сырский сделал заявление о расширении буферной зоны Россией
    Сдавший на 99 баллов ЕГЭ московский школьник пришел на пересдачу
    Внешность сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети
    Европу призвали пересмотреть запрет на добычу нефти и газа в Арктике
    В российском регионе задумались об электронных очередях на АЗС
    Из-за редкой патологии женщина решила удалить все зубы
    Раскрыто решение Верховного суда по санкциям против Порошенко
    Артемий Лебедев обратил внимание на тонкий юмор Путина в отношении Трампа
    В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
    Немецкий Volkswagen принял непростое решение
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok