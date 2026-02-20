Реклама

17:15, 20 февраля 2026

Футболист Глушенков раскритиковал легионеров «Зенита»

Футболист Глушенков: У Вендела почерпну только пофигизм
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футболист Максим Глушенков раскритиковал легионеров «Зенита». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Как мне Джон Джон? Проверим его на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять градусов. Вот и будем говорить», — сказал Глушенков.

Отдельно полузащитник оценил отношение к делу бразильца Вендела. «Что бы я почерпнул у Вендела? Пофигизм только — пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут», — заявил Глушенков.

В январе Вендел опоздал на неделю на сборы команды. За это он был оштрафован на 63,5 миллиона рублей.

Перед началом весенней части сезона «Зенит» идет на втором месте в Российской премьер-лиге. У команды Сергея Семака 39 очков после 18 матчей, она на один балл отстает от лидирующего «Краснодара».

