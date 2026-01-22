«Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

Петербургский «Зенит» оштрафует Вендела за недельное опоздание на сборы команды. Об этом сообщает Sport Baza.
Бразилец заплатит 700 тысяч евро (63,5 миллиона рублей), это самый крупный штраф для футболиста в истории клуба. Такая сумма сложилась из расчета 100 тысяч евро за день опоздания.
По данным источника, Вендел прилетит в Доху, где проводит сборы «Зенит», 22 января. С 23 января бразилец начнет тренироваться и восстанавливать форму.
В декабре прошлого года Вендел показал купленную машину Lamborghini. Снимок был сделан в родном городе футболиста Дуки-ди-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро. Стоимость автомобиля оценививается в 70 миллионов рублей.
В январе прошлого года сообщалось, что Вендел отказывался возвращаться в «Зенит». Хавбек должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако клуб, несмотря на долгие переговоры и почти подписанный контракт, внезапно отказался от сделки по политическим причинам.