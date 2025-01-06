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20:35, 6 января 2025Спорт

Стало известно о нежелании бразильского футболиста «Зенита» возвращаться из отпуска

Журналистка Симплисио: Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в расположение команды из отпуска. Об этом в соцсети X заявила журналистка Goal Раиса Симплисио.

Ей стало известно о желании хавбека продолжить карьеру в бразильском чемпионате. Препятствием для трансфера может стать высокая стоимость Вендела — «Зенит» рассчитывает выручить за него не меньше 20 миллионов евро.

Прошлой зимой Вендел опоздал на сбор «Зенита». Несмотря на это, он продолжил играть за петербуржцев.

В нынешнем сезоне Вендел провел 15 матчей в чемпионате России. Полузащитник забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

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