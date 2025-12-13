Реклама

09:59, 13 декабря 2025Спорт

Футболист «Зенита» показал купленную за 70 миллионов рублей машину

Футболист «Зенита» Вендел показал купленную за 70 миллионов рублей Lamborghini
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @wendel37

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел показал купленную машину Lamborghini. Фото доступно на странице футболиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Снимок был сделан в родном городе футболиста Дуки-ди-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро. Стоимость автомобиля оценививается в 70 миллионов рублей.

В январе сообщалось, что Вендел отказывался возвращаться в «Зенит». Хавбек должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако клуб, несмотря на долгие переговоры и почти подписанный контракт, внезапно отказался от сделки по политическим причинам. Позднее футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2028/2029.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. По неофициальным данным, бразилец получает в российском клубе почти 2,5 миллиона евро в год.

