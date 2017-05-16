Трамп объяснил суть переданных Лаврову секретных сведений

Президент США Дональд Трамп передал России сведения, связанные с терроризмом и с безопасностью авиаперевозок. Об этом сам глава государства написал в Twitter.

«Как президент, я хотел поделиться с Россией (на публично запланированной встрече в Белом доме) фактами, связанными с терроризмом и безопасностью авиаперевозок. Я имею на это полное право» — сообщил он. Трамп пояснил, что сделал это из гуманитарных соображений, а также потому, что хотел бы увидеть резко возросшую активность Москвы по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» и террористами в целом.

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Ранее 16 мая The Washington Post сообщила, что американский президент раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лавров сверхсекретную информацию об ИГ.

Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет, что предоставленные сведения поставили под удар некий «важнейший зарубежный источник разведданных» об ИГ, который не разрешал делиться этой информацией с Россией. Отмечается также, что Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.

Позднее эти данные были отвергнуты госсекретарем Рексом Тиллерсоном и советником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером.