Лавров указал на последовательность Трампа в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп и до, и после выборов говорил, что хочет иметь нормальные отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров 14 мая в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале, передает ТАСС.

Трамп, как отметил Лавров, никогда — ни в ходе предвыборной кампании, ни после инаугурации «не говорил, что он хочет с Россией иметь плохие отношения», а наоборот, заявлял, что хочет иметь нормальные взаимоуважительные отношения со всеми странами, включая Российскую Федерацию.

«Последовательность президента Трампа, на мой взгляд, никогда не нарушалась», — отметил Лавров.

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Важнейшим «правильно осознанным общим интересом» России и США Лавров назвал борьбу с терроризмом. По его словам, страны имеют общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии.

На встречах 10 мая в Вашингтоне шла речь о том, чтобы Россия и США вместе с другими крупными игроками на Ближнем Востоке влияли на разные стороны сирийского конфликта и побуждали их к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов. «И в этом вопросе мы с американцами имеем взаимопонимание», — отметил министр.

Однако, добавил Лавров, «договориться в принципе о таких вещах легче, чем реализовать их на практике», поскольку в Сирии действуют много «игроков», в том числе запрещенные в России террористические организации ИГ и «Джабхат ан-Нусра».

Трамп 12 мая в интервью телеканалу предположил, что дискуссия с Лавровым в конечном счете спасет множество людей от гибели.

Ранее, после встречи Лаврова с Трампом, в Белом доме заявили, что Трамп выразил намерение улучшить отношения с Россией. Лавров в свою очередь назвал сотрудников администрации Трампа людьми дела. В российском МИД отметили, что несмотря на все известные сложности Россия и США могут и должны вместе решать ключевые проблемы международной повестки дня.