Маккейн признал право Трампа делиться секретной информацией

Сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что у президента США есть право делиться совершенно секретной информацией. Об этом сообщает Axios.

«Нас беспокоит это. Мы, конечно, не хотим, чтобы глава государства распространял секретные данные, но он действительно вправе это делать», — отметил политик.

Вместе с влиятельным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом он добавил, что не станет комментировать сообщения о предоставлении хозяином Белого дома Дональдом Трампом секретной информации России, пока не появится большее количество фактов, отмечает ТАСС.

15 мая The Washington Post сообщила, что на встрече в Вашингтоне президент США раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сверхсекретную информацию относительно террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет, что предоставленные сведения поставили под удар некий «важнейший зарубежный источник разведданных» об ИГ, который не разрешал делиться этой информацией с Россией. Отмечается также, что Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сведения, изложенные в этой статье. По его словам, во время встречи Трампа с Лавровым обсуждался ряд вопросов, среди которых были совместные усилия в борьбе с терроризмом. Речь шла о конкретных угрозах, но стороны не обсуждали источники, методы или боевые операции, — передает The Washington Examiner.

Также опровержение последовало и от советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера. «То, как описывает издание эту встречу, — далеко от истины. Я присутствовал при разговоре. Президент и министр обсуждали, в частности, угрозы для гражданской авиации. Ни в каком виде, ни в какое время действия разведок не обсуждались», — заявил чиновник.