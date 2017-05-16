Трамп назвал «очень успешной» встречу с Лавровым

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 16 мая, что его встреча в Белом доме на прошлой неделе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была «очень успешной». Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он рассчитывает на расширение возможностей борьбы с терроризмом. В частности, речь идет об обмене информацией с российскими властями в этой сфере.

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«Мы хотим привлечь как можно больше для борьбы с терроризмом», — сказал Трамп перед началом переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встречах 10 мая в Вашингтоне шла речь о том, чтобы Россия и США вместе с другими крупными игроками на Ближнем Востоке влияли на разные стороны сирийского конфликта и побуждали их к выполнению резолюции Совбеза ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов. «И в этом вопросе мы с американцами имеем взаимопонимание», — отметил Лавров.

Трамп 12 мая предположил, что дискуссия с Лавровым в конечном счете спасет множество людей от гибели.

После встречи Лаврова с Трампом в Белом доме заявили, что президент выразил намерение улучшить отношения с Россией. Лавров, в свою очередь, назвал сотрудников администрации Трампа людьми дела. В российском МИД отметили, что, несмотря на все известные сложности, Россия и США могут и должны вместе решать ключевые проблемы международной повестки дня.