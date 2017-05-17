Кремль вновь отказался комментировать передачу Трампом секретных данных Лаврову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, какими именно данными президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом в среду, 17 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, не буду комментировать сейчас», — ответил Песков журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения NBC News.

По данным источников телеканала, американский президент поделился с российским министром информацией о планах террористов устроить взрыв на борту одного из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук. Раскрытие этой информации, как отмечает NBC News, может поставить под угрозу жизнь израильского агента, внедренного в группировку ИГ (запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и предоставившего эти данные американским спецслужбам.

Материалы по теме Игра на повышение О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым

Трамп в своем Twitter также подтвердил, что во время встречи с Лавровым поделился «данными о терроризме и безопасности авиаполетов». Президент США пояснил, что сделал это из гуманитарных соображений, а также желая, чтобы Москва активнее боролась с ИГ.

О том, что во время встречи с Лавровым Трамп раскрыл некие секретные данные 16 мая сообщила The Washington Post. В Кремле эти сообщения назвали ерундой.

Встреча американского президента и российского министра прошла 10 мая в Белом доме. Президент США охарактеризовал ее как «очень-очень успешную».

