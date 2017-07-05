Пескова поставили в тупик вопросом о подготовке к рукопожатию с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в среду, 5 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы поставили меня в тупик», — признался он журналистам, которые обратили внимание на своеобразную манеру республиканца приветствовать коллег.

Дональд Трамп известен привычкой крепко жать руки и затем притягивать собеседника к себе. Эту манеру объясняют тем, что американец окончил военную академию и в молодости играл в бейсбол. После того как Трамп занял пост президента США, его рукопожатие испытал на себе ряд мировых лидеров и политиков.

Так, журналисты подметили изумленное выражение лица японского премьера Синдзо Абэ после приветствия американского лидера на февральской встрече в Белом доме. В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон затянувшееся рукопожатие в преддверии майского саммита НАТО назвал «моментом истины». Кроме того, в июне Трамп так сильно пожал руку вьетнамского премьера Нгуен Суан Фука, что на ней остался белый след.

С крепким рукопожатием американского коллеги смог справиться президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в 1970-е служивший на флоте. Политики встретились 21 мая в Эр-Рияде, где проходил саммит с участием США, арабских и мусульманских стран. Пожав руку Рахмону, Трамп решил слегка отстраниться от него, однако таджикский президент не отпустил ладонь коллеги и вновь приблизил его к себе. В итоге рукопожатие, которое сравнили с перетягиванием каната, продлилось около семи секунд.

Дмитрий Песков также отмечал крепкое приветствие российского лидера. В марте 2015 года, призвав не волноваться о здоровье Владимира Путина, Песков рассказал, что рукопожатие главы государства «ломает руки».