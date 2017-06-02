Трамп оставил белый след на руке вьетнамского премьера

Президент США Дональд Трамп так сильно пожал руку вьетнамского премьера, что на ней остался белый след. На данный факт обратила внимание газета The Independent. Нгуен Суан Фук встречался с хозяином Белого дома в Вашингтоне 31 мая.

«Те, кто находился в комнате, могли заметить отпечаток на руке, так что господин Трамп подтвердил свою репутацию в качестве обладателя необычного рукопожатия», — отмечает издание.

The Independent пишет, что Нгуен Суан Фук — первый из лидеров стран Юго-Восточной Азии, кто побывал в резиденции нынешнего американского президента. Трамп в ноябре должен приехать во Вьетнам для участия в саммите АТЭС.

Крепкое и продолжительное рукопожатие Трампа, окончившего военную академию, уже испытали на себе некоторые мировые лидеры. Среди них — премьер-министр Канады Джастин Трюдо и японский премьер Синдзо Абэ, который, кажется, был рад, когда американский лидер отпустил его ладонь. Кроме того, во время приветствия миллиардер иногда резко тянет на себя руку собеседника. Эту привычку Трамп наглядно продемонстрировал на вице-президенте США Майкле Пенсе и президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне. Последний, однако, легко справился с американцем.