Президент Таджикистана «победил» Трампа в рукопожатии

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон справился с крепким рукопожатием своего американского коллеги Дональда Трампа, пишет Mashable.

Политики встретились 21 мая в Эр-Рияде, где проходил саммит с участием США, арабских и мусульманских стран. Пожав руку Рахмону, Трамп решил слегка отстраниться от него, однако таджикский президент, в 1970-е служивший на флоте и работавший электриком, не отпустил ладонь американского лидера, и тому пришлось снова приблизиться к коллеге. В итоге рукопожатие, которую Mashable сравнило с перетягиванием каната, продлилось около семи секунд.

Трамп, в молодости игравший в бейсбол и окончивший военную академию, имеет привычку крепко жать руку своим собеседникам и затем притягивать человека к себе. После того как миллиардер занял пост президента США, его рукопожатие испытал на себе ряд мировых лидеров и политиков, многие из которых остались удивлены крепкими руками Трампа. Так, журналисты CNN подметили гримасу японского премьера Синдзо Абэ, которую он скорчил после приветствия американского лидера на февральской встрече в Белом доме.