Лавров сравнил ожидания от встречи Путина и Трампа с прогнозом погоды

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть «любым, какой им будет удобен». Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время глава МИД подчеркнул, что российская сторона готова к этим переговорам. Говоря об ожиданиях от встречи, он предпочел отшутиться: «Такие вопросы. А чего мы ждем от того, какой будет погода?»

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Ранее 4 июля стало известно, что Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом 7 июля — в первый день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Днем ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что среди возможных тем, которые обсудят лидеры двух стран, — кризис на Украине, сирийское урегулирование, проблема контроля над вооружениями.

В рамках саммита, который пройдет с 7 по 8 июля, у российского лидера запланировано более 10 встреч, в том числе с президентами Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР. Кроме того, в графике Путина значатся контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министром Австралии Малколмом Тернбулли и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.