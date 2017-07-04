Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценную беседу в рамках саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 4 июля, передает ТАСС.

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Представитель Кремля подчеркнул, что речи о так называемой встрече «на ногах» не идет. «Это планируется как полноценная "сидячая" встреча», — отметил он.

Ранее во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится с Трампом в первый день G20 — 7 июля.

Накануне сообщалось, что лидеры двух стран могут обсудить, помимо двусторонних отношений, кризис на Украине и ситуацию в Сирии. В Кремле также выразили надежду, что в ходе их общения будет урегулирован конфликт вокруг ареста российской дипсобственности в Соединенных Штатах.

Москва в течение нескольких месяцев заявляла о возможности контакта Путина и Трампа на полях саммита «двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. В Белом доме встречу анонсировали 29 июня.