СМИ узнали о готовности США позволить России решить судьбу Асада

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что судьба президента Сирии Башара Асада находится в руках России. Об этом он заявил в ходе недавней встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

По словам Тиллерсона, миссия США на сирийской территории ограничивается лишь противодействием террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В связи с этим глава Госдепа объяснил, что недавние военные операции, проведенные американцами, были направлены на достижение тактических целей: предотвращение применения химического оружия и защиты американских военных, сражающихся с экстремистами.

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Как пишет издание, фактически эти заявления означают отказ Вашингтона от требования ухода Асада с поста главы государства и его политическую победу в гражданской войне в Сирии.

Представитель Госдепа отказался комментировать журналу содержание частной беседы Тиллерсона и Гутерреша. При этом он подтвердил приверженность США политическому процессу, «который может определить будущее Сирии». «В конечном счете этот процесс, на наш взгляд, приведет к разрешению статуса Асада», — заявил дипломат.

Foreign Policy обращает внимание, что информация о возможных изменениях американской позиции по Сирии появилась за несколько дней до планирующейся встречи президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Она состоится на полях саммита лидеров «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Ранее 3 июля телекомпания CNN сообщила, что на переговорах Трамп сосредоточится на обсуждении сирийского и украинского конфликтов.