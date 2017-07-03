Путин проведет на полях G20 серию встреч

В графике российского президента Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге значится серия двусторонних контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 3 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос, договорились ли Москва и Вашингтон о времени встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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«Мы сообщим вам своевременно [о возможных переговорах Путина и Трампа], когда будет полностью сформирована программа пребывания президента РФ в Гамбурге», — сказал Песков. Он напомнил, что Владимир Путин будет находиться в Гамбурге, где пройдет G20, 7 и 8 июля.

30 июня помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Кремль попробует найти в расписании Путина время для «очень важной и нужной встречи» с американским лидером.

Днем ранее он сообщил, что Москва согласовала три полномасштабные встречи российского президента на полях «двадцатки»: с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ.