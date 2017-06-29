Названы встречи Путина на «Большой двадцатке»

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о запланированных встречах Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Его слова в четверг, 29 июня, передает ТАСС.

«Согласованы три полномасштабные встречи», — сказал Ушаков.

По его словам, российский лидер встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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«Кроме того, будут встречи "на ногах", короткие, с рядом лидеров государств», — добавил помощник Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков несколько раз обращал внимание на то, что и Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп будут присутствовать на саммите в Гамбурге. Однако подчеркивал, что переговоры лидеров не согласованы. «Пока каких-либо наработок, к сожалению, нет», — отметил он.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 7-8 июля в немецком Гамбурге.

