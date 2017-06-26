В Совфеде оценили шансы на полноформатные переговоры Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в настоящий момент не готов к полномасштабным переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 26 июня.

«Не думаю, что Трамп, который только вступил в должность, уже сейчас полноценно владеет всей проблематикой того, что накопилось за последние несколько лет в отношениях между Россией и США», — сказал сенатор.

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Возможность полноценной двусторонней встречи осложняет также санкционная политика Вашингтона, отметил парламентарий. «Нельзя, с одной стороны, вводить новые санкции против России, а с другой, говорить о полномасштабной полноценной встрече президентов», — пояснил он.

По его мнению, в рамках «Большой двадцатки» может состояться короткая встреча, в рамках которой будет обозначен круг тем для более длительного общения. При этом Морозов отметил важность предстоящего контакта президентов: «Личное знакомство Трампа с Путиным будет иметь ключевое значение в том векторе, который будет задан российско-американским отношениям на обозримое будущее».

Ранее в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что между американским президентом и его советниками возник спор из-за предстоящей встречи с Путиным. По данным журналистов, многие представители окружения Трампа призывают сохранять дистанцию с Москвой. Сам президент настаивает на полноформатной встрече в ходе саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержит удобный американцам формат.