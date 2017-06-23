Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на полях саммита G20

Белый дом не исключает встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки» в июле. Об этом заявил представитель администрации президента США Шон Спайсер, передает Reuters.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможности кулуарных переговоров двух президентов, чиновник отказался давать прямой ответ, однако отметил, что «Вашингтон готов работать с Москвой, если увидит желание России сотрудничать и решать общие проблемы».

22 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию относительно возможной личной встречи Путина и Трампа. «У меня в настоящее время нет объявления на этот счет», — заявляла она.

21 июня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, ведется ли подготовка встречи лидеров России и США, пояснив, что при необходимости все будет согласовано. «Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме на полях этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет», — подчеркнул Песков.

Путин и Трамп лично не встречались, однако с момента вступления американского президента в должность в январе этого года несколько раз проводили телефонные переговоры.

Саммит G20 состоится 7-8 июля в немецком Гамбурге.