Кремль констатировал отсутствие конкретики вокруг встречи Путина и Трампа

Никаких конкретных договоренностей по встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пока нет. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков во вторник, 20 июня, передает РИА Новости.

«Пока нет», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Вечером 20 июня Трамп проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко. Комментируя визит в Белый дом, он подчеркнул, что лично познакомится с республиканцем раньше президента России.

В Кремле указали, что гонка вокруг сроков переговоров с Трампом неуместна. Москва также выразила надежду, что американская сторона в рамках переговоров попытается «послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей».

Предполагается, что Путин и Трамп встретятся на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, который состоится 7-8 июля.