Белый дом подтвердил встречу Трампа с Порошенко

Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Встреча состоится во вторник, 20 июня, в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск), сообщается в расписании Трампа, которое распространил Белый дом.

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Трамп намерен «зайти» на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом. Как отмечает РИА Новости, такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Повестка дня встречи не сообщается. Заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует.

Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Порошенко во вторник встретится с вице-президентом США Майком Пенсом. Предполагается, что темой переговоров станет новый формат переговоров по ситуации в Донбассе, а также новые санкции в отношении России и «проблемы допуска в Крым международных наблюдателей».