Визит Порошенко в США назвали необходимостью для «отбеливания имиджа Трампа»

Визит президента Украины Петра Порошенко в США сочли необходимым для «отбеливания имиджа» американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в понедельник, 19 июня, на своей странице в Facebook высказал Тарас Березовец, которого СМИ называют политтехнологом Порошенко.

«Точно известно, что темой переговоров станет Донбасс, точнее, новый формат переговоров. На это уже успел намекнуть [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон на минувшей неделе. Вопросы коррупции для Белого дома не находятся в числе приоритетов, в отличие от Госдепа. Но влияние Госдепартамента на внешнюю политику сейчас существенно уменьшилось», — написал Березовец, который в данный момент находится в Вашингтоне.

По словам политолога, на встрече двух президентов также планируется обсудить новые санкции в отношении России и «проблемы допуска в Крым международных наблюдателей».

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«Поскольку администрация Трампа пребывает в центре расследования связей с РФ и находится под пристальным вниманием Конгресса, визит Петра Порошенко также нужен для отбеливания имиджа президента США. Поэтому для Белого дома он не менее важен, чем для Киева», — заключил Березовец.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Twitter, что украинский президент отправился с рабочим визитом в США.

После избрания Трампа президентом осенью 2016 года спецслужбы США последовательно обвиняют нового главу государства в связях с Россией. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, якобы планировавшие таким образом повлиять на политический процесс в США.

В Кремле неоднократно отмечали, что обвинения абсурдны.