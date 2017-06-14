Стала известна дата встречи Порошенко с Трампом

Встреча президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом состоится 20 июня. Об этом в среду, 14 июня, на своей странице в Facebook сообщила главный редактор украинского издания «Гордон» Алеся Бацман.

«Ну вот и конкретика. Президент Порошенко и президент Трамп встретятся в Вашингтоне 20 июня! В 11:00 по местному времени (18:00 мск — прим. «Ленты.ру»). То есть с [президентом России Владимиром] Путиным на саммите в Германии Трамп будет разговаривать уже заряженным (...). После этого Порошенко полетит в Брюссель на Совет ЕС, где будут обсуждаться антироссийские санкции. Лето перестает быть томным», — написала Бацман.

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Ранее в среду издание «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщило, что Порошенко может встретиться с Трампом в Вашингтоне в самое ближайшее время.

Вместе с тем официального подтверждения этой информации пока нет. Чиновники в Киеве уже неоднократно анонсировали встречи украинского президента с американским лидером. Однако всякий раз эти сведения были ложными.