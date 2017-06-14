СМИ узнали о запланированной на июнь встрече Порошенко с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в ближайшее время. Об этом в среду, 14 июня, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

«Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

По данным других источников, аудиенция запланирована в период с 19 по 26 июня. «Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время», — цитирует «Европейская правда» своего информатора.

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Администрация Порошенко не комментирует информацию, так как ранее анонсированные Киевом встречи украинского и американского лидеров не состоялись.

В апреле замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о возможной встрече глав государств на саммите НАТО в мае. В конце марта заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Порошенко и Трамп могут побеседовать после согласования сторонами повестки дня и тем переговоров.

В начале года Порошенко выразил надежду на то, что приедет в Вашингтон в феврале.