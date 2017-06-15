Глава МИД Украины подтвердил предстоящую встречу Трампа и Порошенко‍

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил журналистам встречу президента Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова в четверг, 15 июня, приводит агентство УНИАН.

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По словам Климкина, дата будет объявлена позднее, синхронно с американской стороной. «Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим. Я о ней говорю. Нужно подержать интригу», — заявил министр, добавив, что его последние поездки в Вашингтон были посвящены работе над содержательной частью встречи.

Глава украинской дипломатии добавил, что Киев считает важным, чтобы Трамп успел поговорить с Порошенко до встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, который состоится 7-8 июля. «Это для нас важно с точки зрения восприятия», — заявил Климкин.

Накануне главный редактор украинского издания «Гордон» Алеся Бацман в своем Facebook написала, что Трамп примет украинского лидера 20 июня.