В ЕС признали ошибкой решение прекратить контакты с Россией из-за Украины

Решение Евросоюза приостановить сотрудничество с Россией из-за Украины — это неправильно, считает глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Габор Иклоди. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Есть несколько областей, где были явно определены общие интересы. Я считаю, что мы должны сотрудничать. (...) Время от времени мы должны встречаться», — сказал Иклоди.

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По его мнению, нельзя ждать больших результатов от контактов на высоком политическом уровне, но диалог на уровнях пониже должен быть продолжен. Иклоди отметил, что прерывать все контакты из-за Украины «не очень мудро».

Представитель ЕВС добавил, что важно иметь открытые каналы для коммуникации, к примеру, в сфере технологий, в том числе военных. «И контакты гражданского общества, исследователей должны идти полным ходом», — сообщил он.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года Евросоюз выступил с жесткой критикой в адрес Москвы, а также ввел некоторые ограничительные меры в отношении РФ. В ответ Москва установила запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кроме того, в том же году перестал существовать формат «Большой восьмерки»: лидеры ведущих мировых держав вместо того, чтобы приехать в Сочи, провели саммит G7 в Брюсселе (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).