Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма

Послы стран-членов Евросоюза согласовали санкции против Крыма сроком на один год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в Совете ЕС.

«Постоянные представители стран ЕС согласовали продление еще на один год ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя в рамках стратегии непризнания Крыма», — объяснил дипломат. По его словам, это решение, скорее всего, будет утверждено на встрече глав МИД стран-членов Евросоюза, которая состоится 19 июня в Люксембурге. Послы рекомендовали одобрить его без обсуждения.

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Санкции включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории полуострова, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, в частности туристических. Европейским морским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Кроме того, в Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, ограничено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах. ЕС запретил своим предпринимателям все виды торговой деятельности с Крымом, если сделки не оформляются через украинскую таможню. Кроме того, ЕС не разрешает выдавать визы жителям Крыма в консульских учреждениях европейских стран, расположенных на территории России.

