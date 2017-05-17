Италия выступила против автоматического продления антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони выступил против автоматического продления антироссийских санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нельзя принимать все решения, связанные с санкциями, на автопилоте», — заявил он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

При этом глава итальянского правительства подчеркнул, что Рим выступает за единую позицию членов НАТО и стран Евросоюза по данному вопросу.

Материалы по теме Сами санкциям не рады Президент Австрии рассказал Путину, как отменить антироссийские меры

«Мы не можем работать отдельно друг от друга, но нашей целью должно быть единство наших союзов и серьезное обсуждение того, как развивается ситуация на Украине», — пояснил Джентилони.

Ограничительные меры против Москвы были введены странами Евросоюза, США, а также рядом других государств в 2014 году из-за вхождения в состав России Крыма, а затем — в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на ввоз продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Россией минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.

