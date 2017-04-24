Лавров удивился санкциям исключительно против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини задался вопросом о том, почему санкции Евросоюза введены только против России. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, Украина уклоняется от контактов с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в рамках минских соглашений, но ограничительные меры за невыполнение «Минска-2» ЕС вводит только в отношении России.

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«Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству», — добавил Лавров.

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их со вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях. Также в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.