В Госдуме отказались удивляться продлению санкций Евросоюза

Решение властей Евросоюза о продлении антироссийских санкций было ожидаемым, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в понедельник, 13 марта.

«Санкции введены всерьез, надолго. Удивляться этому не стоит», — отметил парламентарий, комментируя пролонгацию ограничительных мер со стороны ЕС.

Он также обратил внимание на неоднократное продление санкций европейцами. «ЕС остается верен своей позиции», — подчеркнул депутат.

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Ранее в понедельник Совет ЕС сообщил о продлении санкций Евросоюза, которые были введены против граждан России и Украины. Ограничения продолжат действовать еще в течение шести месяцев — до 15 сентября. Отмечается, что решение принято из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Под ограничения попадают 150 физических лиц, в их числе политики, военные, бизнесмены, представители Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик, а также 37 организаций. Санкции против них были впервые введены в марте 2014 года.

Одновременно продолжается действие санкций в отношении финансового, энергетического и оборонно-промышленного секторов российской экономики (до 31 июля 2017-го). Кроме того, действуют введенные Брюсселем ограничительные меры против Крыма (продлены до 23 июня 2017-го).