ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

Евросоюз в понедельник, 13 марта, продлил действие санкций, введенных в отношении граждан России и Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября.

Отмечается, что соответствующее решение, которое вступит в силу 14 марта после публикации в Официальном журнале ЕС, принято из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Черный список был пересмотрен — из него исключили двух человек в связи с их смертью. Речь идет об одном из лидеров ополчения Донбасса Арсении Павлове (позывной Моторола), а также о Геннадии Цыпкалове, который какое-то время занимал пост премьер-министра самопровозглашенной Луганской народной республики.

В настоящее время в перечне значатся 150 физических лиц (это некоторые российские политики, военные чиновники, бизнесмены, представители ДНР и ЛНР), а также 37 организаций. Впервые санкции против них были введены в марте 2014 года.

Помимо этого пакета ограничительных мер, также действуют санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики (до 31 июля 2017-го). Брюссель также вводил ограничительные меры против Крыма (продлены до 23 июня 2017-го).