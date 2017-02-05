Рогозин рассказал о наплевательском отношении к европейским санкциям

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что ЕС планирует на полгода продлить действие санкций против граждан России и Украины.

«Вопрос к. Bloomberg: А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» — поинтересовался он, отметив, что к Москве «нельзя применять шантаж и угрозы».

Рогозин также добавил, что санкции в отношении российской промышленности «уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников».

Информация о возможном продлении индивидуальных ограничений, действие которых заканчивается 15 марта, появилась в воскресенье, 5 февраля. Источник агентства в Брюсселе рассказал, что европейские политики и дипломаты намерены «проявлять осторожность и придерживаться статуса-кво».

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В прошлый раз Евросоюз продлил санкции против россиян и украинцев 15 сентября 2016 года. В ноябре черный список пополнили шесть депутатов Госдумы седьмого созыва от Крыма и Севастополя. Таким образом, в стоп-лист в общей сложности входят 152 человека и 37 организаций.

Брюссель стал вводить ограничительные меры против Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины. Помимо индивидуальных санкций, предусматривающих запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, действуют еще два пакета мер: в отношении ряда секторов российской экономики (пролонгированы до 31 июля 2017 года), а также против Крыма (продлены до 23 июня 2017-го).

