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Bloomberg узнал о планах ЕС продлить санкции против граждан России и Украины

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Евросоюз (ЕС) планирует в середине марта продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на полгода. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Действие санкций ЕС, которые предусматривают запрет на въезд на территорию межгосударственного объединения и замораживание активов, заканчивается 15 марта текущего года. «Европейские политики и дипломаты будут проявлять осторожность и придерживаться статуса-кво», — отметил один из источников.

Ряд европейских политиков выступает за полную отмену или смягчение антироссийских санкций. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничительные меры «неэффективны и вредны» как для европейской экономики, так и для РФ. Его австрийский коллега Себастьян Курц призвал к постепенному снятие санкций.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по правящей коалиции ХДС/ХСС, выступил за снятие ограничительных мер в 2017 году. Лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты страны Марин Ле Пен считает, что санкции создали большие экономические проблемы для ЕС.

9 ноября 2016 года Совет Европейского союза в черный список ЕС решил добавить шестерых депутатов Госдумы седьмого созыва от Крыма и Севастополя. Теперь в черном списке Брюсселя числятся 152 человека и 37 организаций (последний раз эти санкции продлили в сентябре). В перечне — российские политики (в том числе крымские), военные чиновники и бизнесмены, представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В МИД России анонсировали ответные меры, подчеркнув, что вопрос с возвращением полуострова в состав России решен окончательно.

Брюссель стал вводить ограничительные меры против Москвы на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. Помимо упомянутого, действуют еще два пакета санкций: в отношении ряда секторов российской экономики (пролонгированы до 31 января 2017 года), а также санкции против Крыма (продлены до 23 июня 2017-го).

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