Глава МИД Австрии назвал условия снятия антироссийских санкций

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что выступает за постепенное снятие санкций ЕС против России в случае выполнения минских соглашений. Об этом сообщает Sputnik.

«Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением минских соглашений. Так как до сих пор прогресс по их выполнению был незначительным, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года», — заявил он.

По словам Курца, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие ограничительных мер. В то же время дипломат отметил, что это не относится к санкциям, введенным в ответ на присоединение Крыма.

30 декабря 2016 года Курц в интервью Spiegel Online уже высказывал аналогичную позицию. Тогда он заявил, что пошаговое ослабление ограничительных мер должно быть связано с улучшением ситуации на востоке Украины. «После каждой позитивной подвижки на месте [в зоне конфликта] мы должны ослаблять санкции», — уточнил глава австрийского МИД.

19 декабря Европейский союз продлил до 31 июля 2017 года рестриктивные меры в отношении России.

Отмена ограничений постоянно увязывается с выполнением минских соглашений. В феврале 2015 года в столице Белоруссии было подписано соглашение по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики.

Помимо этого пакета, действуют ограничения в отношении некоторых российских политиков, военных чиновников и бизнесменов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и компаний (эти меры продлены до 15 марта 2017 года). Брюсселем также были введены и санкции против Крыма (до 23 июня 2017-го).

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014-го по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает эти территории оккупированными. В Москве подчеркивают, что процедура соответствовала нормам международного права.