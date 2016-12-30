Австрия выступила за ослабление антироссийских санкций

Австрия в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет добиваться постепенного ослабления ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил глава МИД страны Себастьян Курц в интервью Spiegel Online, опубликованном в пятницу, 30 декабря.

По словам министра, пошаговое ослабление рестриктивных мер должно быть связано с улучшением ситуации на юго- востоке Украины. «После каждой позитивной подвижки на месте мы должны ослаблять санкции», — заявил Курц.

Он также добавил, что с начала конфликта на Украине Запад вернулся к блоковому мышлению времен холодной войны. В этой связи Курц считает необходимым пересмотреть весь комплекс отношений с Москвой.

19 декабря Европейский союз официально продлил до 31 июля 2017 года экономические санкции в отношении России.

Отмена ограничений увязывается с выполнением Москвой минских соглашений. В феврале 2015 года в Минске было подписано соглашение по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики.

Помимо этого пакета, действуют ограничения в отношении некоторых российских политиков, военных чиновников и бизнесменов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и компаний (эти меры продлены до 15 марта 2017 года). Брюсселем были введены и санкции против Крыма (до 23 июня 2017-го).

Австрия начинает председательство в ОБСЕ с 1 января 2017 года.