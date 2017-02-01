Лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты страны Марин Ле Пен назвала антироссийские санкции «абсолютно бестолковыми». Такое заявление она сделала в эфире телеканала CNN в среду, 1 февраля.

По ее словам, ограничительные меры не решили никаких проблем и не способствовали улучшению ситуации. «Все, что сделали санкции — это создали большие экономические проблемы для стран Евросоюза», — отметила Ле Пен. По ее словам, необходимо «сделать шаг назад» от взглядов времен холодной войны.

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Ле Пен неоднократно высказывалась за восстановление отношений с Россией. Так, 17 января, политик заявила, что в случае победы на выборах президента Франции признает Крым российским. По ее мнению, принадлежность полуострова Украине «была лишь административным вопросом советских времен». Она также выразила сожаление, что прошедший в 2014 году референдум «не был воспринят в международном сообществе и ООН». Кроме того, она пообещала выступить за отмену антироссийских санкций.

3 января Ле Пен заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. 13 ноября 2016 года политик выразила мнение, что Европе не следует бояться Кремля и пренебрегать Россией, «живя с ней в условиях холодной войны».

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Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным ряда опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, также пройдет ее соперник — победивший на праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» бывший премьер-министр, Франсуа Фийон. Однако на фоне финансового скандала, связанного с супругой, уровень доверия к нему начал падать.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.