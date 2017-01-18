Аксенов похвалил Марин Ле Пен за дальновидную политику

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обещание кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен признать российский статус полуострова в случае победы на выборах мудрой и дальновидной позицией. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook в среду, 18 января.

«В отличие от многих своих европейских коллег, выполняющих приказы Вашингтона и Брюсселя или ослепленных русофобией, госпожа Ле Пен объективно оценивает реальность и ставит во главу угла прежде всего интересы Франции. Кроме того, она, судя по всему, хорошо знает историю России и Крыма», — считает руководитель республики.

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Также Аксенов пригласил политика посетить Крым. Он напомнил, что летом на полуострове побывала делегация французских депутатов. По его словам, это стало важным шагом в прорыве информационной блокады. «У Крыма много друзей не только во Франции, но и в Италии, в других европейских странах. Сегодня все меньше европейцев верят в мифы об "аннексированном" Крыме, созданные украинской и западной пропагандой. Во многом это заслуга народной дипломатии», — отметил глава РК.

Ранее Ле Пен выразила сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум не был воспринят в международном сообществе и пообещала признать результаты плебисцита в случае своей победы на выборах президента Франции. Она подчеркнула, что принадлежность Крыма Украине «была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским».

Позиция лидера «Национального фронта» объясняется ее пониманием политического курса Кремля, пояснил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по международным делам Алексей Журавлев. «Интересы России ей ясны, так как наша страна предсказуема и во внешней, и во внутренней политике», — добавил депутат.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Киев считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве, в свою очередь, считают вопрос крымского статуса закрытым.