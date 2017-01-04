СБУ попросила МИД запретить Марин Ле Пен въезд из-за Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в МИД запрос на введение запрета на въезд в страну Марин Ле Пен, которая ранее в интервью отказалась считать незаконным воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сообщает в среду, 4 января, сайт телеканала «112 Украина».

Чиновник выразил надежду на то, что в МИД примут положительное решение по запросу в течение дня. По мнению Ткачука, слова французского политика не должны остаться без последствий. При этом представитель СБУ подчеркнул, что Ле Пен не является официальным представителем Франции.

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Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV 3 января заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. «Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — сообщила политик. В СБУ сразу же после этого заявления французского политика пригрозили добиться запрета на ее въезд на Украину.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

