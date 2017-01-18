Марин Ле Пен пригласили в Крым

Крымские власти пригласили на полуостров кандидата в президенты Франции, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 января.

«Мы в Крыму рады всем, тем более тем политическим деятелям, которые позитивную занимают позицию в отношении нашей республики», — сказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он отметил, что все больше «рационально мыслящих и реалистичных политиков» готовы признать полуостров частью России. «Крым стал стимулирующим фактором переустройства международной ситуации», — отметил Мурадов.

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В интервью газете «Известия», опубликованном 17 января, Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах президента Франции признает Крым российским. По ее мнению, принадлежность полуострова Украине «была лишь административным вопросом советских времен». Кроме того, политик пообещала выступить за отмену антироссийских санкций.

27 ноября 2016-го депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила на полуостров племянницу лидера «Национального фронта» Марион Марешаль Ле Пен.

Марин Ле Пен летом звал в Крым бывший командующий российским Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Он предложил политику посетить Севастополь в День ВМФ России. Приглашение тогда подтвердили в МИД России. Среди французских парламентариев, приехавших в Севастополь в июле, Ле Пен, однако, не было.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.